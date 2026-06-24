ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE SALLE MARCADIEU Valcabrère
ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE SALLE MARCADIEU Valcabrère mercredi 8 juillet 2026.
Valcabrère
ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE
SALLE MARCADIEU Place de la Mairie Valcabrère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Conférence présentée par Flore Giraud, photographe documentaire.
Proposée dans le cadre du projet collectif de recherche sur St-Bertrand de Comminges et Valcabrère, cette conférence présentera la place d’un photographe sur un chantier archéologique et la spécificité de la photographie en archéologie.
Pour tout public. .
SALLE MARCADIEU Place de la Mairie Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Lecture presented by Flore Giraud, documentary photographer.
L’événement ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE Valcabrère a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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