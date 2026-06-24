ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE SALLE MARCADIEU Valcabrère mercredi 8 juillet 2026.

Valcabrère

ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE

SALLE MARCADIEU Place de la Mairie Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Conférence présentée par Flore Giraud, photographe documentaire.

Proposée dans le cadre du projet collectif de recherche sur St-Bertrand de Comminges et Valcabrère, cette conférence présentera la place d’un photographe sur un chantier archéologique et la spécificité de la photographie en archéologie.

Pour tout public. .

SALLE MARCADIEU Place de la Mairie Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Lecture presented by Flore Giraud, documentary photographer.

L’événement ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE Valcabrère a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE