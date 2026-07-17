Archéologie des média, image pauvre, zombie média : modes d’emploi causerie avec Laurent Baude, Hugo Delattre et Cléa Delemontey de l’ESAD Orléans., Valimage, Tavers

Informations pratiques

Archéologie des média, image pauvre, zombie média : modes d’emploi causerie avec Laurent Baude, Hugo Delattre et Cléa Delemontey de l’ESAD Orléans. Jeudi 8 octobre, 19h00 Valimage Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Festival Superpause

Dans le cadre des événements lié à son Bicentenaire de la Photographie, le programme de recherche archéologie des média et images, de l’unité de recherche Ecolab de l’ESAD Orléans propose un temps d’échange et de découvertes autour des pratiques et concepts d’image pauvre et de zombie média avec Laurent Baude (enseignant chercheur, directeur du programme), Hugo Delattre (étudiant chercheur DSRD) et Cléa Delemontey-Racle (étudiante chercheure DSRD).

https://vm.esadorleans.fr/

https://esadorleans.fr/recherche/programmes-de-recherche-en-art-et-en-design/archeologie-des-media-et-images/

Valimage 2 Avenue Jules Lemaitre, 45190 Tavers, France Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire 0788550753 http://www.valimage.fr [{« link »: « https://vm.esadorleans.fr/ »}, {« link »: « https://esadorleans.fr/recherche/programmes-de-recherche-en-art-et-en-design/archeologie-des-media-et-images/ »}] Situé dans les locaux de l’ancienne école communale de garçons.

Festival Superpause

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