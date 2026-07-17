Eaux sensibles, Moulin de Foussard, Tavers

Informations pratiques

Eaux sensibles 19 et 20 septembre Moulin de Foussard Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au Moulin de Foussard, partez à la découverte du patrimoine de l’eau à Tavers – rivière, lavoir et moulin – au fil de visites, films, théâtre et musique.

Samedi 19 septembre 2026

14h00 : Accueil au Lavoir de la Guizarde.

14h30 : Spectacle Banquet de Lettres et d’eau (Partie 1) par les fous de bassan !

15h00 : Visite libre, film Les Glaneurs de silex, diaporama sur l’histoire du Moulin.

15h30 : Spectacle Banquet de Lettres et d’eau (Partie 2) par les fous de bassan !

16h00 : Visite libre, film Les Glaneurs de silex, diaporama sur l’histoire du Moulin.

16h30 : Spectacle Banquet de Lettres et d’eau (Partie 2) par les fous de bassan !

17h00 : Concert.

Dimanche 20 septembre 2026

14h00 : Accueil.

Tout l’après-midi : Marché de producteurs, film Les Glaneurs de silex, diaporama sur l’histoire du Moulin, visite de ruchers de l’association du Conservatoire de l’abeille noire.

14h30 – 15h30 – 16h30 : Visite guidée du Moulin.

17h00 : Concert suivi d’un vin d’honneur.

Moulin de Foussard 28 Rue de Foussard, 45190 Tavers Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Au Moulin de Foussard, partez à la découverte du patrimoine de l’eau à Tavers – rivière, lavoir et moulin – au fil de visites, films, théâtre et musique.

© les fous de bassan !