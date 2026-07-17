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Eaux sensibles, Moulin de Foussard, Tavers

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Foussard · Tavers

Eaux sensibles, Moulin de Foussard, Tavers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Foussard
Adresse
28 Rue de Foussard, 45190 Tavers
Ville
45190 Tavers
Département
Loiret

Eaux sensibles 19 et 20 septembre Moulin de Foussard Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au Moulin de Foussard, partez à la découverte du patrimoine de l’eau à Tavers – rivière, lavoir et moulin – au fil de visites, films, théâtre et musique.
Samedi 19 septembre 2026
14h00 : Accueil au Lavoir de la Guizarde.
14h30 : Spectacle Banquet de Lettres et d’eau (Partie 1) par les fous de bassan !
15h00 : Visite libre, film Les Glaneurs de silex, diaporama sur l’histoire du Moulin.
15h30 : Spectacle Banquet de Lettres et d’eau (Partie 2) par les fous de bassan !
16h00 : Visite libre, film Les Glaneurs de silex, diaporama sur l’histoire du Moulin.
16h30 : Spectacle Banquet de Lettres et d’eau (Partie 2) par les fous de bassan !
17h00 : Concert.
Dimanche 20 septembre 2026
14h00 : Accueil.
Tout l’après-midi : Marché de producteurs, film Les Glaneurs de silex, diaporama sur l’histoire du Moulin, visite de ruchers de l’association du Conservatoire de l’abeille noire.
14h30 – 15h30 – 16h30 : Visite guidée du Moulin.
17h00 : Concert suivi d’un vin d’honneur.

Moulin de Foussard 28 Rue de Foussard, 45190 Tavers Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire
Au Moulin de Foussard, partez à la découverte du patrimoine de l’eau à Tavers – rivière, lavoir et moulin – au fil de visites, films, théâtre et musique.

© les fous de bassan !

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