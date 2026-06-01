Archéologie : le château de Portes, un promontoire à décrypter, Château de Portes, Portes

Archéologie : le château de Portes, un promontoire à décrypter Dimanche 28 juin, 10h00 Château de Portes Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

© Titouan Mariac

Château de Portes Col de Portes, 30530 Portes Portes 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 96 16 77 »}]

Découverte des origines de 10h à 12h et approche scientifique de l’implantation stratégique de 16h à 18h à travers des visites commentées et des lectures de paysages.