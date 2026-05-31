Arch’fest, saint-philbert-de-grand-lieu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Arch’fest, saint-philbert-de-grand-lieu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu samedi 18 juillet 2026.
Arch’fest 18 et 19 juillet saint-philbert-de-grand-lieu Loire-Atlantique
entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T16:30:00+02:00
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation de notre festival animalier Arch’Fest, qui se déroulera à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu les 18 et 19 juillet 2026.
Cet événement a pour objectif de faire connaître notre association, de faciliter les adoptions de nos animaux, mais également de récolter des fonds afin de continuer nos actions. À ce jour, nous ne bénéficions d’aucune subvention, et chaque aide compte pour nous permettre de poursuivre notre engagement pour la protection animale.
Au programme :
Samedi 18 juillet : un village d’intervenants du monde animalier avec différents stands et animations.
Dimanche 19 juillet : une journée spéciale adoption dédiée à la rencontre entre les animaux et leurs futures familles.
Durant tout le week-end, plusieurs animations et stands seront proposés afin de soutenir notre association :
Une roue de la fortune avec de nombreux lots à gagner
Une pêche à la ligne pour les plus petits
Un stand maquillage et tatouages
Une vente de créations réalisées par nos bénévoles à partir de matériaux de récupération
Une buvette avec boissons et gâteaux
au plaisir de vous voir nombreux lors de cet événement.
cordialement
l’equipe de l’arche pour tous
saint-philbert-de-grand-lieu allée des chevrets 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « larchepourtous@gmail.com »}]
Week end dédier aux animaux. Avec des intervenant du monde animalier, des animations, des jeux, des lots a gagner et une buvette. animaux associationdeprotectionanimale
l’arche pour tous