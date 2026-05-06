Arch’fest saint-philbert-de-grand-lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 18 et 19 juillet entrée gratuite

Week end dédier aux animaux. Avec des intervenant du monde animalier, des animations, des jeux, des lots a gagner et une buvette.

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation de notre festival animalier Arch’Fest, qui se déroulera à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu les 18 et 19 juillet 2026.

Cet événement a pour objectif de faire connaître notre association, de faciliter les adoptions de nos animaux, mais également de récolter des fonds afin de continuer nos actions. À ce jour, nous ne bénéficions d’aucune subvention, et chaque aide compte pour nous permettre de poursuivre notre engagement pour la protection animale.

Au programme :

Samedi 18 juillet : un village d’intervenants du monde animalier avec différents stands et animations.

Dimanche 19 juillet : une journée spéciale adoption dédiée à la rencontre entre les animaux et leurs futures familles.

Durant tout le week-end, plusieurs animations et stands seront proposés afin de soutenir notre association :

Une roue de la fortune avec de nombreux lots à gagner

Une pêche à la ligne pour les plus petits

Un stand maquillage et tatouages

Une vente de créations réalisées par nos bénévoles à partir de matériaux de récupération

Une buvette avec boissons et gâteaux

au plaisir de vous voir nombreux lors de cet événement.

cordialement

l’equipe de l’arche pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-19T16:30:00.000+02:00

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larchepourtous@gmail.com

saint-philbert-de-grand-lieu allée des chevrets 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique



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