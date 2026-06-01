Visite du domaine viticole Eric Chevalier – Samedi 6 juin, Domaine Eric Chevalier, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Visite du domaine viticole Eric Chevalier – Samedi 6 juin, Domaine Eric Chevalier, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu samedi 6 juin 2026.
Visite du domaine viticole Eric Chevalier – Samedi 6 juin Samedi 6 juin, 10h00 Domaine Eric Chevalier Loire-Atlantique
Gratuit inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Au programme :
Partez à la découverte d’un domaine viticole biologique lors d’une visite immersive d’une heure au cœur des vignes. De la balade dans les vignes à la visite des caves, découvrez le travail de la vigne, l’âge des parcelles ainsi que la gestion des raisins et des vins. La visite se clôturera par un moment convivial autour d’une dégustation.
Visites prévues le samedi 6 juin de 10h à 13h avec 3 créneaux :
- 10h/11h
- 11h/12h
- 12h13h
20 personnes maximum par groupe, merci de vous inscrire en amont auprès de : www.grandlieu.fr
Événement en partenariat avec Grand Lieu Communauté
Domaine Eric Chevalier 102 L’Aujardière, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.grandlieu-tourisme.fr/domaine-eric-chevalier.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 78 05 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gab44.org/visite-du-domaine-viticole-eric-chevalier-samedi-6-juin/ERIC@CHEVALIERVIGNERON.COM »}] [{« link »: « http://www.grandlieu.fr »}]
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