Visite du domaine viticole Eric Chevalier – Samedi 6 juin, Domaine Eric Chevalier, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Visite du domaine viticole Eric Chevalier – Samedi 6 juin Samedi 6 juin, 10h00 Domaine Eric Chevalier Loire-Atlantique

Gratuit inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Au programme :

Partez à la découverte d’un domaine viticole biologique lors d’une visite immersive d’une heure au cœur des vignes. De la balade dans les vignes à la visite des caves, découvrez le travail de la vigne, l’âge des parcelles ainsi que la gestion des raisins et des vins. La visite se clôturera par un moment convivial autour d’une dégustation.

Visites prévues le samedi 6 juin de 10h à 13h avec 3 créneaux :

10h/11h

11h/12h

12h13h

20 personnes maximum par groupe, merci de vous inscrire en amont auprès de : www.grandlieu.fr

Événement en partenariat avec Grand Lieu Communauté

Domaine Eric Chevalier 102 L’Aujardière, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.grandlieu-tourisme.fr/domaine-eric-chevalier.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 78 05 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gab44.org/visite-du-domaine-viticole-eric-chevalier-samedi-6-juin/ERIC@CHEVALIERVIGNERON.COM »}] [{« link »: « http://www.grandlieu.fr »}]

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