Informations pratiques

« Archivari » des archives contées par la compagnie Volucris 19 et 20 septembre Archives départementales de la Savoie Savoie

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Quel rapport voyez-vous entre un contrebandier essayant d’échapper aux douanes, de jeunes hommes semant la zizanie dans la rue nuitamment, un hôtel en flammes et d’anciens soldats voulant se marier ?

Ne cherchez plus : toutes ces histoires sont passées devant les juges de paix, en Savoie, entre 1810 et 1944 !

Le Collectif Volucris leur a redonné vie à l’occasion d’une audience exceptionnelle, à laquelle vous pourrez participer… activement.

Le juge vous attend !

Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479708770 http://www.savoie-archives.fr L’ancien bâtiment des archives départementales de la Savoie est construit en béton avec une structure métallique selon un plan en L. Il est couvert d’un toit terrasse. Une des ailes est haute de 6 étages tandis que l’autre n’en possède que 5. Au rez-de-chaussée de l’une d’entre elles se trouvent le secrétariat, la salle d’accueil du public, le bureau de l’archiviste et la salle des mappes. Tous les autres niveaux sont réservés au stockage des archives excepté les espaces de circulations verticales et horizontales. Le bâtiment dispose de 8,5 km de rayonnage ainsi que 3 salles supplémentaires de réserve de 1.5 km. La disposition respecte les conseils donnés par l’Inspecteur général des archives en 1932. La hauteur sous plafond est de 2,20 m, la hauteur des rayons oscille entre 40 et 50 cm, ils sont profonds de 30 cm et enfin, l’espace entre les rayonnages se situe entre 0.90 et 1 m.

Journées européennes du patrimoine

©Collectif Volucris