Atelier de poterie, Ateliers Octopodes, Chambéry
Mardi 17 février, 18h00 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Viens créer des objets en céramique grâce à différentes techniques de modelage de l'argile !
Vendredi 20 février, 15h30 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Découvrez le micro macramé : une activité manuelle accessible et relaxante où vous allez adorer faire des noeuds !
Lundi 23 février, 18h30 Astrée Chambéry, 7, bd du Theatre, Chambéry Événement
2026-02-25 à 20:00 LA BELLE AU BOIS DORMANT LE PHARE - CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73
Samedi 28 février, 10h00 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Viens créer des objets en céramique grâce à différentes techniques de modelage de l'argile !
Samedi 28 février, 15h00 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Viens créer des objets en céramique grâce à différentes techniques de modelage de l'argile !
Lundi 2 mars, 20h30 Astrée Chambéry, 7, bd du Theatre, Chambéry Événement
Jeudi 5 mars, 18h30 Astrée Chambéry, 7, bd du Theatre, Chambéry Événement
Vendredi 6 mars, 17h30 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Réalisez votre rouge à lèvres sur-mesure grâce à des pigments 100% naturels ainsi que votre vernis selon vos envies
Dimanche 8 mars, 10h30 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Participer à un atelier pour découvrir le macramé et créer votre attrape rêves
Vendredi 13 mars, 09h00 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Atelier à la journée : initiation approfondie au feutrage de la laine via la réalisation d'un chapeau ou d'un béret en feutre artisanal
Marché mensuel des créateurs Boulevard de la Colonne Chambéry Savoie 2026-04-11 10:00:00 2026-04-11 10:00:00
2026-03-15 à 17:00 MARIÉS AU PREMIER RINGARD COMEDIE DES ALPES 41 RUE D’ITALIE 73000 Chambery 73
2026-03-17 à 20:00 DAVID HALLYDAY - DAVID HALLYDAY: REQUIEM POUR UN FOU LE PHARE - CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73
Samedi 21 mars, 14h30 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Découvrez le punch needle & upcyclez vos housses de coussin, vêtement, etc. Venez broder, puncher et donner une seconde vie à l'objet de votre choix !
2026-03-21 à 20:30 SORTEZ-MOI DE LA SALLE JEAN RENOIR 30 RUE NICOLAS PARENT 73000 Chambery 73
2026-03-22 à 17:00 KENDJI GIRAC LE PHARE - CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73
Vendredi 27 mars, 17h30 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Cet atelier de 2h vous permettra de découvrir la formulation et la réalisation d’une crème visage 100% adaptée à votre peau ainsi que d'un roll-on contour des yeux
2026-03-27 à 20:00 DANY BOON LE PHARE - CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73
Samedi 4 avril, 10h00 Ateliers Octopodes Chambéry, 106 Quai de la Rize Cet atelier de 2h vous permettra de découvrir comment créer une bougie naturelle parfumée, vous pourrez la décorer selon vos envies avec des fleurs séchées locales biologiques.