Découvrez l’art de la linogravure, Ateliers Octopodes, Chambéry

Découvrez l’art de la linogravure Mercredi 3 juin, 18h00 Ateliers Octopodes Savoie

Sur inscription, 50€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Déroulé de l’atelier :

• Conception de l’illustration (carte postale format A6 ou marque-page).

• Gravure de la plaque de linoléum à l’aide de gouges.

• Impression de plusieurs tirages (environ trois par personne).

L’atelier s’adresse aux personnes à partir de 15 ans, intéressées par les techniques d’impression artisanales et souhaitant découvrir ou approfondir la linogravure. Pas besoin d’être un artiste confirmé — vous serez guidé·e à chaque étape, et de nombreuses sources d’inspiration seront à votre disposition.

✨ Vous repartirez votre plaque gravée et vos impressions.

️ Atelier animé par Edwige Dislaire, linograveuse et designer graphique depuis 2021.

Sur inscription, 50€ par personne :

→ Par mail : ed.dislaire@gmail.com

→ Par téléphone : 06 29 72 81 65

À partir de 15 ans

Nombre de places limité — pensez à réserver votre place dès maintenant !

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « ed.dislaire@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629728165 »}] [{« link »: « mailto:ed.dislaire@gmail.com »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Découvrez la technique de la gravure sur linoléum lors d’un atelier de 3h00. Vous réaliserez une petite série d’impressions, au format carte postale ou marque-pages, selon votre choix. Linogravure gravure