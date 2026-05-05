CAFÉ DE L’EUROPE – ET SI ON PARLAIT D’EUROPE LE TEMPS D’UN CAFÉ ?, Place des Eléphant, Chambéry
CAFÉ DE L’EUROPE – ET SI ON PARLAIT D’EUROPE LE TEMPS D’UN CAFÉ ?, Place des Eléphant, Chambéry jeudi 28 mai 2026.
CAFÉ DE L’EUROPE – ET SI ON PARLAIT D’EUROPE LE TEMPS D’UN CAFÉ ? Jeudi 28 mai, 17h00 Place des Eléphant Savoie
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T17:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T17:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00
Installé de manière éphémère dans l’espace public, le Café de l’Europe propose de faire dialoguer les citoyens en partageant un moment de convivialité autour de questions ludiques sur l’Union européenne. À deux, en famille ou entre amis, venez à notre rencontre pour vous questionner sur l’Union européenne et mieux la découvrir. Quel pays européen aimeriez-vous visiter ? Ou comment imaginez-vous l’Union européenne dans 20 ans ? Voici quelques exemples de sujets possibles !
Proposée par le Bureau du Parlement européen en France, en partenariat avec le Centre Europe direct Isère-Savoie de la Ville de Chambéry.
Place des Eléphant Pl. des Éléphants73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un moment de convivialité autour de questions ludiques sur l’Union européenne Café de l’Europe Union européenne
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