Atelier feutrage en volume : pingouin, cache-pot ou luminaire, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier feutrage en volume : pingouin, cache-pot ou luminaire Lundi 1 juin, 14h00 Ateliers Octopodes Savoie

de 45 à 80€ par personne selon la réalisation, tarifs dégressifs à partir de 2 inscriptions simultanées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Lors de cet atelier, vous pourrez expérimenter la magie de la transformation de la matière, de la laine au feutre !

Sur le même créneau, plusieurs ateliers/thématiques peuvent avoir lieu, la durée et le tarif varient en fonction de l’atelier choisi :

Atelier pingouin :

Atelier de 3h environ, 55€, pour adulte ou enfants de 10 ans ou plus.

Vous apprendrez à manipuler et disposer des mèches de laine autour d’un gabarit pour former un feutre en volume, puis à les feutrer à l’eau et au savon, avec au passage la technique toute particulière pour rembourrer et fermer votre animal sans couture ni assemblable visible.

Chacun repart avec son petit manchot !

Atelier Pochette ou cache-pot :

Durée 2h30 environ, 45€, pour adulte ou enfants de 9 ans ou plus.

Lors de cet atelier, vous pourrez expérimenter la transformation de la matière, de la laine au feutre, via la réalisation d’une pochette ou d’un cache-pot adaptable sur un pot en verre du commerce.

Atelier Abat-jour :

Atelier de 3h30 environ, 80€, pour adulte ou ado.

Réalisez un luminaire pour suspension unique, en laine locale, et à votre image pour illuminer votre intérieur d’une touche de douceur !

Vous aurez la possibilité de laisser parler votre imagination pour réaliser un abat-jour qui vous ressemble.

Une fois faite la sélection de vos couleurs préférées, vous apprendrez comment disposer les mèches de laine autour d’un gabarit, selon la technique de feutre en volume sans couture.

À l’issue de l’atelier, je vous indiquerai les dernières et brèves étapes pour finaliser la mise en forme et le séchage de votre abat-jour à la maison.

ℹ️ Suspension électrique non fournie.

Si vous souhaitez fabriquer un abat-jour adapté à une lampe à vous, c’est en général possible : contactez-moi avant l’atelier !

Atelier animé par Zoé Massot, de l’atelier Feutrée (www.feutree.fr), maître artisan d’art feutrière depuis 2012.

Réservation en ligne, par mail à mailto:feutree@gmail.comfeutree@gmail.com ou par téléphone au 06 18 90 86 48

N’hésitez pas à me contacter en cas de question !

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « feutree@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0618908648 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.feutree.fr/agenda-ateliers »}] [{« link »: « http://www.feutree.fr »}, {« link »: « https://www.feutree.fr/agenda-ateliers »}, {« link »: « mailto:feutree@gmail.com »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Initiation au feutrage de la laine via la réalisation d’une création en volume au choix parmi plusieurs proposition laine feutrée textile