Atelier de poterie, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier de poterie Samedi 30 mai, 14h00 Ateliers Octopodes Savoie

50€ par participante

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Laisse libre cours à ta créativité et viens créer divers objets en céramique !

Les ateliers de poterie durent 2h et sont composés d’une partie création puis d’une partie décoration/peinture si tu le souhaites. La création regroupe différentes techniques : terre pincée, plaque, scupture (seul le tournage n’est pas proposé).

Je fournis le matériel nécessaire (terre, peinture, outils…) et je m’occupe ensuite de cuire et d’émailler ta création afin de la rendre utilisable au quotidien.

Les ateliers n’ont pas de thème particulier. Tu peux venir avec ta propre idée ou bien te laisser guider sur un projet que je pourrai te proposer au moment de l’atelier (par exemple une tasse, une scupture, un petit plat…).

Public : tous (dont enfants accompagnés d’un adulte)

Nombre max : 8 participantes

Tarif : 50€

Tu peux t’inscrire directement via ce lien : https://booking.wecandoo.com/artisans/9315283f-0967-4fa3-81db-d68198e87ce2/workshops/0f98c6fa-4429-4171-a89b-b84baeda7b30/book

et venir découvrir mon univers sur mon site.

Viens créer des objets en céramique grâce à différentes techniques de modelage de l’argile ! poterie argile