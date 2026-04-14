Avant-première : voyage au cœur des icônes albanaises, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Avant-première : voyage au cœur des icônes albanaises Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée des Beaux-Arts vous invite à une première immersion dans l’univers des icônes, quelques semaines avant l’ouverture de l’exposition événement Icônes d’Albanie, trésor national d’art médiéval de Korça.

Découvrez des dispositifs numériques et sensoriels accessibles à tous, pour une expérience à partager en famille ou entre amis !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée des Beaux-Arts vous invite à une première immersion dans l’univers des icônes, quelques semaines avant l’ouverture de l’exposition événement _Icônes d’art…

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