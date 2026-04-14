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pique-nique collectif des agents de la DDETSPP de la savoie, Chambéry, Chambéry

pique-nique collectif des agents de la DDETSPP de la savoie, Chambéry, Chambéry mardi 12 mai 2026.

Lieu : Chambéry

Adresse : 73000 Chambéry

Ville : 73000 Chambéry

Département : Auvergne-Rhône-Alpes

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

pique-nique collectif des agents de la DDETSPP de la savoie Mardi 12 mai, 11h30 Chambéry Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T11:30:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T11:30:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00

Chambéry 73000 Chambéry Chambéry 73000 Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes
se rendre à vélo au plan d’eau pour pique-niquer

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