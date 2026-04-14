Découverte de l’artothèque, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
Découverte de l’artothèque, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry samedi 23 mai 2026.
Découverte de l’artothèque Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Et si vous accrochiez une œuvre d’art dans votre salon?
Créée en 1986, l’artothèque du musée des Beaux-Arts de Chambéry met à la disposition de chacun plus de 600 œuvres pour établir une relation privilégiée avec la création contemporaine. Venez découvrir ce fonds, constitué d’estampes et de photographies, d’artistes internationalement connus, nationaux et régionaux, et empruntable par tous !
Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.
Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !
Et si vous accrochiez une œuvre d’art dans votre salon?
© Didier Gourbin / Ville de Chambéry
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