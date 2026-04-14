STAGE SCULPTURE TERRE ados/adultes – samedi 23 mai matin, Ateliers Octopodes, Chambéry
STAGE SCULPTURE TERRE ados/adultes – samedi 23 mai matin, Ateliers Octopodes, Chambéry samedi 23 mai 2026.
STAGE SCULPTURE TERRE ados/adultes – samedi 23 mai matin Samedi 23 mai, 09h00 Ateliers Octopodes Savoie
Public : à partir de 15 ans, débutant ou initié
Prix : 60 euros terre et cuisson comprises pour 1 pièce (taille max : hauteur + largeur + profondeur < 50 cm), rgt chèque ou espèces Nombre de participants : max 6 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00 Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 - 2026-05-23T12:00:00+02:00
Au sein d’un petit groupe venez réaliser votre projet de sculpture en terre dans une ambiance conviviale et bienveillante. N’hésitez pas à apporter des visuels d’inspiration (plus pratique si imprimés papier). Durant cette séance de 3 heures, je vous guide que vous soyez débutant ou plus expérimenté, dans le respect de vos choix esthétiques. Pas d’idée de réalisation ? Je peux vous faire des propositions en fonction de vos envies du moment.
Je garde ensuite votre pièce pour la faire sécher puis cuire. Vous pourrez venir la chercher dans mon atelier (à 5 minutes à pied des ateliers Octopodes), environ un mois après la séance.
Public : à partir de 15 ans, débutant ou initié
Prix : 60 euros terre et cuisson comprises pour 1 pièce (taille max : hauteur + largeur + profondeur < 50 cm) / tarif carte pour les habitués
Nombre de participants : max 6
Atelier animé par Anne DAUCOURT – https://annedaucourt.odexpo.com/
Contact pour infos et inscription : anne.daucourt@laposte.net – 06 68 57 34 15
Ateliers Octopodes 106 quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anne.daucourt@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 57 34 15 »}] [{« link »: « https://annedaucourt.odexpo.com/ »}, {« link »: « mailto:anne.daucourt@laposte.net »}]
Atelier sculpture terre de 3 heures : créez votre pièce figurative ou abstraite dans une ambiance conviviale. Débutants bienvenus. 60€, terre et cuisson incluses. sculpture stage
anne daucourt
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