Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Istres Chambéry
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Istres Chambéry samedi 6 juin 2026.
Chambéry
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Istres
Le Phare, Esplanade Grégory Lemarchal, 800 Av. du Grand Arietaz, 73000 Chambéry Chambéry Savoie
Tarif : 9 – 9 – 45 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Pour le dernier match au Phare de la saison, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Istres ! À cette occasion, la Team Chambé organise sa traditionnelle Summer Party et fête l’été ! Ambiance conviviale et festive garantie !
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Le Phare, Esplanade Grégory Lemarchal, 800 Av. du Grand Arietaz, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com
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English :
For the last match of the season at the Phare, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball plays host to Istres! To mark the occasion, Team Chambé is organizing its traditional Summer Party! A friendly, festive atmosphere guaranteed!
L’événement Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Istres Chambéry a été mis à jour le 2026-05-02 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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