RDV Pro Accompagner le travail Le o79 Chambéry

Chambéry

RDV Pro Accompagner le travail

Le o79 79 Place de la Gare Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 12:15:00

fin : 2026-06-09 13:45:00

Date(s) :

2026-06-09

Claire-Emmanuelle Mercier et Marc Bouchet, consultants que vous découvrirez dans la fiche jointe, présentent la formation Accompagner le Travail qu’ils proposent aux accompagnateurs, coachs, consultants, managers.

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Le o79 79 Place de la Gare Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 28 68 62 contact@o79.fr

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English :

Claire-Emmanuelle Mercier and Marc Bouchet, consultants whom you will discover in the attached sheet, present the Accompagner le Travail training course they offer to coaches, consultants and managers.

L’événement RDV Pro Accompagner le travail Chambéry a été mis à jour le 2026-04-30 par Grand Chambéry Alpes Tourisme