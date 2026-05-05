Atelier couture « mon premier sac », Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier couture « mon premier sac » Dimanche 7 juin, 14h00 Ateliers Octopodes Savoie

Inscription obligatoire – 40€ / participant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Rejoins l’atelier pour un moment de détente créative durant lequel je t’accompagne dans la confection de ton sac cabas / tote bag personnalisé à la machine à coudre.

L’atelier se déroule au rythme de chaque participant. Tu commenceras par quelques exercices simples de couture sur un tissu d’essai, puis tu pourras avancer sur la confection du sac pas à pas.

Tu repartiras avec :

Un mémo technique

Le tuto du sac

Ta création personnalisée

Attention : cet atelier est dédié à la couture et ne permet pas d’apprendre l’utilisation / le fonctionnement de la machine à coudre (enfilage, points divers, canettes…).

Matériel : Il est conseillé d’amener sa machine à coudre afin de coudre sur son propre matériel. Cependant, si tu n’en as pas encore : 2 machines à coudre sont disponibles à l’atelier (une mécanique et une éléctronique). Il est important de bien résever le billet avec la machine pour s’assurer d’en avoir une.

Le tissu, la mercerie et le fil sont fourni. Tu auras la possibilité de choisir parmi la sélection proposée.

1 machine / personne durant l’atelier

4 participants maximum

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « gwenaelle.leloup@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-couture-mon-premier-sac »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Atelier de 2h pour coudre ton premier accessoire : un tote bag ! couture debutant