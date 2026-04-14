Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col Samedi 6 juin, 09h00 Ateliers Octopodes Savoie

de 38 à 60€ par personne selon la réalisation, tarifs dégressifs à partir de 2 inscriptions simultanées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Lors de cet atelier, vous pourrez expérimenter la magie de la transformation de la matière, de la laine au feutre !

La durée et le tarif varient en fonction de l’atelier choisi :

Fleur délicate en laine :

Atelier de 2h environ, 38€, pour adulte ou enfants de 9 ans ou plus.

Vous apprendrez à manipuler et disposer des mèches de laine pour former une fleur délicate et sa tige en laine, puis à les feutrer à l’eau et au savon, avec au passage une technique toute particulière pour assembler et feutrer ensemble ces 2 éléments, sans couture ni autre intervention que la magie du feutrage !

Atelier fleurs x2 :

Atelier de 2h30 environ, 50€, pour adulte ou enfants de 9 ans ou plus.

Vous apprendrez à manipuler et disposer des mèches de laine pour former une fleur délicate et sa tige en laine, comme pour la 1ere version de l’atelier, puis vous pourrez réaliser une deuxième fleur en laine avec sa tige et ses pistils en fil de fer et perles.

️Atelier Tableau feutré :

Durée 2h à 2h30 environ, 45€, pour adulte ou enfants de 6 ans ou plus.

Lors de cet atelier, vous pourrez expérimenter la transformation de la matière, de la laine au feutre, via la réalisation d’un tableau en mèches de laine !

Col en Alpaga :

Atelier de 3h environ, à partir de 60€, pour adulte ou ado.

Réalisez col doux et chaud en laine d’alpaga,

Vous aurez la possibilité de laisser parler votre imagination pour réaliser un design qui vous ressemble à partir de laine d’alpaga aux teintes naturelles (blanc, gris ou beige), et l’ajout de laine mérinos pour des touches de couleurs .

À l’issue de l’atelier, je vous indiquerai les finitions possibles chez vous (couture d’un bouton).

✨Participez à un atelier en famille ou entre amis ! Profitez d’une réduction dès 2 inscriptions simultanées

Atelier animé par Zoé Massot, Maître artisan feutrière de l’atelier Feutrée (www.feutree.fr). N’hésitez pas à me contacter en cas de question ! :)

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « feutree@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0618908648 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.feutree.fr/agenda-ateliers »}] [{« link »: « https://www.feutree.fr/ »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Initiation au feutrage humide de la laine via la réalisation d’une création au choix parmi plusieurs propositions. laine feutrée textile