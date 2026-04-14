Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay, SAJ Montjay APEI Chambéry, Chambéry
Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay, SAJ Montjay APEI Chambéry, Chambéry vendredi 5 juin 2026.
Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay Vendredi 5 juin, 08h30 SAJ Montjay APEI Chambéry Savoie
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Visite du jardin
SAJ Montjay APEI Chambéry 39 rue denys pradelle73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0633402127 https://apeichambery.com Jardin dit « thérapeutique » ou jardin de soin au profit de personnes en situation de handicap mental parking facile
Visite du jardin
©APEI Chambéry
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