Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay, SAJ Montjay APEI Chambéry, Chambéry

Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay Vendredi 5 juin, 08h30 SAJ Montjay APEI Chambéry Savoie

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Visite du jardin

SAJ Montjay APEI Chambéry 39 rue denys pradelle73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0633402127 https://apeichambery.com Jardin dit « thérapeutique » ou jardin de soin au profit de personnes en situation de handicap mental parking facile

Visite du jardin

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