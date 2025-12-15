LUSO festival Rubanox Chambéry
LUSO festival Rubanox Chambéry dimanche 7 juin 2026.
Chambéry
LUSO festival
Rubanox 235 Avenue Alsace Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry Savoie
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Luso Festival est le premier festival portugais de Rhône-Alpes. Chanteurs portugais de renom, gastronomie traditionnelle et danses typiques le Portugal est à l’honneur pour un événement festif et culturel unique
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Rubanox 235 Avenue Alsace Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes events@arenaprod.fr
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English :
The Luso Festival is the premier Portuguese festival in the Rhône-Alpes region. Renowned Portuguese singers, traditional gastronomy and typical dances: Portugal takes center stage for a unique festive and cultural event
L’événement LUSO festival Chambéry a été mis à jour le 2025-12-15 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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