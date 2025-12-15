LUSO festival Rubanox Chambéry

Chambéry

LUSO festival

Rubanox 235 Avenue Alsace Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry Savoie

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Luso Festival est le premier festival portugais de Rhône-Alpes. Chanteurs portugais de renom, gastronomie traditionnelle et danses typiques le Portugal est à l’honneur pour un événement festif et culturel unique

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Rubanox 235 Avenue Alsace Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes events@arenaprod.fr

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English :

The Luso Festival is the premier Portuguese festival in the Rhône-Alpes region. Renowned Portuguese singers, traditional gastronomy and typical dances: Portugal takes center stage for a unique festive and cultural event

L’événement LUSO festival Chambéry a été mis à jour le 2025-12-15 par Grand Chambéry Alpes Tourisme