Archives départementales de Loire-Atlantique | Atelier de paléographie, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de Loire-atlantique · Nantes
Informations pratiques
Archives départementales de Loire-Atlantique | Atelier de paléographie 19 et 20 septembre Archives départementales de Loire-atlantique Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Initiation à la lecture des documents anciens pour tous, même les plus jeunes !
Archives départementales de Loire-atlantique 6 Rue de Bouillé, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251729320 https://archives.loire-atlantique.fr/44/accueil-archives/j_6 https://www.facebook.com/archives.loireatlantique Bus 12 et 23, C2 : arrêt Bel Air; Tram 2 : arrêt Saint-Mihiel
Initiation à la lecture des documents anciens pour tous, même les plus jeunes !
©ADLA
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