Archives départementales de Loire-Atlantique | L’espace enfance, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes

Informations pratiques

Archives départementales de Loire-Atlantique | L’espace enfance 19 et 20 septembre Archives départementales de Loire-atlantique Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un espace de jeux (cubes, puzzles, memory, coloriage…) pour les plus petits et les jeunes jusqu’à 8 ans accompagnés d’un parent.

Samedi et dimanche. Sans réservation.

Archives départementales de Loire-atlantique 6 Rue de Bouillé, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251729320 https://archives.loire-atlantique.fr/44/accueil-archives/j_6 https://www.facebook.com/archives.loireatlantique Bus 12 et 23, C2 : arrêt Bel Air; Tram 2 : arrêt Saint-Mihiel

Un espace de jeux (cubes, puzzles, memory, coloriage…) pour les plus petits et les jeunes jusqu’à 8 ans accompagnés d’un parent.

©ADLA