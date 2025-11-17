Arènes en scène Christophe Maé Avenue des Fleurs Bayonne
Arènes en scène Christophe Maé Avenue des Fleurs Bayonne lundi 27 juillet 2026.
Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 79 EUR
2026-07-27
fin : 2026-07-27
2026-07-27
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.
Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
