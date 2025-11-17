Arènes en scène Julien Doré Avenue des Fleurs Bayonne

Arènes en scène Julien Doré

Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 78 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Julien Doré est aujourd’hui une figure incontournable de la scène française avec près de 15 ans d’une carrière sans faute.

5 fois lauréat aux Victoires de la Musique, cet auteur/compositeur/interprète n’en finit plus de nous faire danser avec ses tubes Paris-Seychelles , Coco Câline , Les limites , Le lac , en passant par des hymnes multigénérationnels imparables comme Nous ou encore La fièvre . Julien Doré c’est aussi 3 tournées de concerts joués à guichets fermés, des millions de spectateurs et des centaines de dates en France mais également au Canada, au Japon et en Allemagne… Cumulant à ce jour plus de 2 millions d’albums vendus et des millions de vues sur ses clips mythiques, Julien Doré est un artiste emblématique du label Columbia. .

Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

