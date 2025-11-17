Arènes en scène Julien Doré Avenue des Fleurs Bayonne
Arènes en scène Julien Doré Avenue des Fleurs Bayonne mardi 28 juillet 2026.
Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 78 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Julien Doré est aujourd’hui une figure incontournable de la scène française avec près de 15 ans d’une carrière sans faute.
5 fois lauréat aux Victoires de la Musique, cet auteur/compositeur/interprète n’en finit plus de nous faire danser avec ses tubes Paris-Seychelles , Coco Câline , Les limites , Le lac , en passant par des hymnes multigénérationnels imparables comme Nous ou encore La fièvre . Julien Doré c’est aussi 3 tournées de concerts joués à guichets fermés, des millions de spectateurs et des centaines de dates en France mais également au Canada, au Japon et en Allemagne… Cumulant à ce jour plus de 2 millions d’albums vendus et des millions de vues sur ses clips mythiques, Julien Doré est un artiste emblématique du label Columbia. .
Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
