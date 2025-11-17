Arènes en scène Mika Avenue des Fleurs Bayonne
Arènes en scène Mika Avenue des Fleurs Bayonne samedi 25 juillet 2026.
Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – 89 EUR
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
2026-07-25
Tout au long de sa carrière, MIKA a créé un univers de romance grinçante, mêlant joie, espièglerie et pop technicolor.
Artiste de la renaissance, il s’est imposé aux côtés d’Elton John, Freddie Mercury et Prince. Révélé en 2007 avec Grace Kelly , vendu à plus de 3 millions d’exemplaires, il a atteint la première place des ventes dans sept pays. Son premier album Life in Cartoon Motion s’est écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires et cumule 2,8 milliards de streams.The Boy Who Knew Too Much (2009) a confirmé son succès avec les tubes We Are Golden , Blame It on the Girls et Rain . En 2011, Elle me dit a été numéro 1 en France pendant huit semaines. En 2022, il s’est produit à l’Eurovision devant 161 millions de téléspectateurs. En 2025, Mika prépare un nouvel album en anglais avec Nick Littlemore et poursuit une carrière internationale mêlant humanité et éclat pop. .
Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
