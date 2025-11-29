Arènes en scène Star Academy Avenue des Fleurs Bayonne

Arènes en scène Star Academy

Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient cet été aux arènes de Bayonne, avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.

Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés. Et nouveauté cette année Le Star Ac Tour se prolonge en Summer Tour et vous donne rendez-vous en festivals tout l’été ! Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live ! .

Avenue des Fleurs Arènes de Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Arènes en scène Star Academy

L’événement Arènes en scène Star Academy Bayonne a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Bayonne