Arkose Paris Plages – le plus beau spot de grimpe éphémère du monde samedi 4 juillet 2026.

Notre ambition : faire découvrir l’escalade au plus grand nombre.

Tous les jours de 10h à 20h30 du Samedi 4 Juillet au Dimanche 2 août, un espace de grimpe ouvert à tous dans un décor de carte postale

Pour les adultes et ados, un mur de 12m de long avec plus de 20 blocs de difficultés variés. Totalement sécurisé et encadré par les équipes Arkose, cet espace s’adresse aux débutants mais aussi aux grimpeurs expérimentés pour un moment de fun, de challenge et de dépassement de soi.

Pour les enfants à partir de 4 ans, un mur de 8m de long adapté à tous, sous la supervision des parents

Escalade par sessions de 30 minutes ouvertes à tous de 10h à 20h30

Evénement run&climb tout le mois de juillet – se renseigner sur place

Concours de suspension – viens mesurer la force dans tes doigts

Démonstration et dédicaces d’athlètes internationaux

Testing de chaussons d’escalade

Venez découvrir l’escalade directement sur les quais de Seine.



En plein cœur de Paris, un espace d’escalade de blocs à ciel ouvert, accessible à tous, adultes, ados et enfants, et totalement gratuit

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h30

gratuit

Enfants accompagnés d’un parent ou d’un responsable

Adultes et ados sans réservation

Inscription obligatoire sur place

Prêt de chaussons d’escalade – si vous disposez de vos propres chaussons pensez à les apporter

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T20:30:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T20:30:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T20:30:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T20:30:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T20:30:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T20:30:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T20:30:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T20:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T20:30:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T20:30:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T20:30:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T20:30:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T20:30:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T20:30:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T20:30:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T20:30:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T20:30:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T20:30:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T20:30:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T20:30:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T20:30:00+02:00



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