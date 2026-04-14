Armagnac Veuve Goudoulin, Armagnac Veuve Goudoulin, Courrensan

Armagnac Veuve Goudoulin 1 – 5 juin Armagnac Veuve Goudoulin Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

L’histoire des Armagnacs J. Goudoulin commence en 1935 dans le Gers, au cœur du Bas Armagnac, avec Jeanne Goudoulin. Elle possède un stock important d’Armagnac, accumulé par elle même et les générations précédentes et décide de le commercialiser. Le succès des armagnacs Goudoulin est immédiat. La notoriété sera renforcée au fil des années par la richesse de la maison, capable de proposer de très vieux millésimes, d’une qualité et d’une finesse remarquable.

Fiers de notre savoir-faire, nous vous invitons à une visite guidée de notre Domaine à Courrensan.

Véritable parcours initiatique, la visite présente les différentes étapes d’élaboration de l’armagnac dans un cadre en activité.

Nous vous proposons 3 niveaux de visite :

Visite Découverte, 40mn, gratuite (sur rendez-vous pour les groupes)

Vous visiterez notre chai, découvrirez l’histoire de Goudoulin et les secrets de la distillation. Notre maître de chai vous dévoilera la préparation des armagnacs, de la distillation à l’étiquetage de la bouteille. Vous finirez par une dégustation de 2 assemblages et 2 millésimes.

Visite Passion, 1h, 5€/personne, remboursée dès 60€ d’achat par personne (sur rendez-vous)

Vous visiterez notre chai, découvrirez l’histoire de Goudoulin et les secrets de la distillation. Notre maître de chai vous dévoilera la préparation des armagnacs, de la distillation à l’étiquetage de la bouteille et vous initiera à la dégustation des spiritueux. Vous finirez par une dégustation de 6 millésimes prestigieux dont le dernier millésime de Jeanne !

Visite Expert, 1h30, 12€/personne, remboursée dès 120€ d’achat par personne (sur rendez-vous)

Vous visiterez notre chai, découvrirez l’histoire de Goudoulin et les secrets de la distillation. Notre maître de chai vous dévoilera la préparation des armagnacs, de la distillation à l’étiquetage de la bouteille et vous enseignera les techniques de dégustation des spiritueux. Vous finirez par une dégustation de 8 millésimes prestigieux dont les remarquables 1934 et 1929 !

Armagnac Veuve Goudoulin 32330 Courrensan Courrensan 32330 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 06 35 02 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@armagnac-goudoulin.com »}]

Venez découvrir les secrets de l’armagnac avec notre maître de chai !

DR