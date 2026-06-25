UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Stigny

ARMONICORD TRIO Stigny

vendredi 10 juillet 2026 · Stigny

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise de Stigny
Ville
89160 Stigny
Département
Yonne
Tarif

Stigny

ARMONICORD TRIO

Eglise de Stigny Stigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le 10 juillet 2026 à 20h:

Concert ARMONICORD TRIO suite improvisée pour Anches doubles et percussions

JOUK MINOR & JEAN QUERLIER & CHRISTIAN LETE
Eglise Saint-Pierre à Stigny
PARTICIPATION LIBRE   .

Eglise de Stigny Stigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 03 15 

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English : ARMONICORD TRIO

L’événement ARMONICORD TRIO Stigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois