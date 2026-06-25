AGENDA · Stigny
ARMONICORD TRIO Stigny
vendredi 10 juillet 2026 · Stigny
Informations pratiques
Stigny
ARMONICORD TRIO
Eglise de Stigny Stigny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le 10 juillet 2026 à 20h:
Concert ARMONICORD TRIO suite improvisée pour Anches doubles et percussions
JOUK MINOR & JEAN QUERLIER & CHRISTIAN LETE
Eglise Saint-Pierre à Stigny
PARTICIPATION LIBRE .
Eglise de Stigny Stigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 03 15
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English : ARMONICORD TRIO
L’événement ARMONICORD TRIO Stigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois