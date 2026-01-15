Arnage dans la course Arnage

Arnage dans la course

Place François Mitterrand Arnage Sarthe

Début : 2026-06-11 09:00:00

fin : 2026-06-11 17:00:00

2026-06-11

Expositions, animations et défilé, dans le centre-ville d’Arnage dans le cadre des 24 heures du Mans.

Chaque année, près de 100 voitures de course et de collection sont réunies sur la place François Mitterrand pour le plus grand bonheur du public qui peut approcher de près ces véhicules d’exception.

De nombreux stands sont présents, afin de satisfaire tous les collectionneurs de miniatures ou des objets en adéquation avec la course automobile. Miniatures, photos sur plaque alu, cartes postales, peintures, aquarelles, tee-shirts et casquettes … il y en a pour tous les goûts !

Plusieurs animations ponctuent cette journée dont deux défilés ! Un premier au moment du déjeuner dans les rues de la ville et un deuxième dans l’après-midi à l’intérieur de l’espace d’exposition. Les amateurs peuvent ainsi entendre le vrombissement des moteurs et approcher ces véhicules d’exception.

Des visites guidées sont proposées afin d’approcher au plus près les bolides et échanger en direct avec les acteurs du sport mécanique présents. Un animateur anime toute cette journée.

Des Food Trucks et des stands de produits de bouche sont présents pour assurer la restauration des visiteurs.

Programme 2026 bientôt dévoilé… .

Place François Mitterrand Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire

English :

Exhibitions, entertainment and a parade in Arnage town center as part of the 24 Hours of Le Mans.

