Finale du Tremplin Interprètes Vocal’Mans et Vocal’Mômes Route de la Vove Arnage
Finale du Tremplin Interprètes Vocal’Mans et Vocal’Mômes Route de la Vove Arnage samedi 27 juin 2026.
Finale du Tremplin Interprètes Vocal’Mans et Vocal’Mômes
Route de la Vove Domaine de Vaujoubert Arnage Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
FINALE du Tremplin Interprètes VOCAL’MANS VOCAL’MÔMES LE MANS CITE CHANSON – .
Route de la Vove Domaine de Vaujoubert Arnage 72700 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Finale du Tremplin Interprètes Vocal’Mans et Vocal’Mômes Arnage a été mis à jour le 2026-01-27 par CDT72