Stages enfant/adulte céramique dessin peinture L’écorcée bleue Arnage

Stages enfant/adulte céramique dessin peinture

L’écorcée bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-02-28

STAGE CERAMIQUE

Stage céramique pour adulte et/ou enfant. En autonomie à partir de 7ans. .

L’écorcée bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 97 69 24 atelier@ecorceebleue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CERAMICS WORKSHOP

L’événement Stages enfant/adulte céramique dessin peinture Arnage a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72