ARNAUD TSAMERE – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

ARNAUD TSAMERE – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers samedi 22 mai 2027.

ARNAUD TSAMERE Début : 2027-05-22 à 20:00. Tarif : – euros.

DIOGÈNE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC DARK SMILE PRODUCTIONS, PRÉSENTE : : ARNAUD TSAMERE« Après le succès de son précédent spectacle « 2 mariages et 1 enterrement » joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal , un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais ! »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49