Visite du Grand Théâtre Place du Ralliement Angers
Visite du Grand Théâtre Place du Ralliement Parvis du Grand Théâtre Angers Maine-et-Loire 2025-12-29 15:00:00 2025-12-29
Atelier enfant (entre 4 et 6 ans) Safari 4 couleurs 2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Ateliers enfants au Repaire Urbain Le RU Repaire Urbain Jardin du musée des Beaux-Arts Angers Maine-et-Loire 2026-04-29 14:30:00 2026-04-29
Atelier enfant (entre 7 et 12 ans) Ça re’BIC® ! 2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire 2026-02-17 15:30:00 2026-02-17
Visite L'église abbatiale du Ronceray place de la laiterie 6 rue Saint-Joseph Angers Maine-et-Loire 2026-02-11 16:00:00 2026-02-11
2026-02-18 à 20:30 LES FO'PLAFONDS CENTRE DES CONGRES D'ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49
Bulles de Culture Matinales 10-12 rue des poëliers Angers Maine-et-Loire 2025-12-14 11:00:00 2025-12-14
Fabrique ta chimère au muséum des sciences naturelles Muséum des Sciences Naturelles 43, Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire 2026-02-26 10:30:00 2026-02-26
2026-02-19 à 20:00 MARINE LEONARDI CENTRE DES CONGRES D'ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49
Apprentis sorciers au musée Jean Lurçat Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers Maine-et-Loire 2026-02-27 10:30:00 2026-02-27
39e Festival international du voyage à vélo 33 BOULEVARD CARNOT Angers Maine-et-Loire 2026-02-21 2026-02-21
21 et 22 février Centre des congrès Angers, 33 boulevard Carnot, 49100 Angers Le grand rassemblement national de tous les amoureux du voyage à vélo.
Angers, l'histoire de la Ville 7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire 2025-12-27 15:00:00 2025-12-27
Balade photographique Spécial chasse aux couleurs au cœur d'Angers Office de tourisme d'Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire 2025-12-22 14:00:00 2025-12-22
2026-02-24 à 20:00 YANNICK NOAH CENTRE DES CONGRES D'ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49
2026-02-26 à 20:00 LES HOMMES VIENNENT DE MARS CENTRE DES CONGRES D'ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49
2026-02-26 à 20:30 LAURA LAUNE SALLE DE L'ETOILE 10 AVENUE LEO LAGRANGE 13160 Chateaurenard 13
27 février et 19 juin Évènement digital - Chambre d'agriculture Pays de la Loire Angers, 9 rue andré brouard, angers Destinés aux porteurs de projet souhaitant s’installer en Agriculture biologique, ces ateliers collectifs sont animés par un conseiller spécialisé.
Saison 2025/2026 au Grand Théâtre d'Angers Place du Ralliement Angers Maine-et-Loire 2026-04-03 20:00:00 2026-04-03
Saison 2025/2026 Salle Théâtre Chanzy 30 avenue Chanzy Angers Maine-et-Loire 2025-12-30 20:00:00 2025-12-30