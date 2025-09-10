Découvrir et comprendre la conservation préventive des objets archéologiques, Pôle Archéologie de la Conservation départementale du patrimoine, Angers

Découvrir et comprendre la conservation préventive des objets archéologiques Samedi 13 juin, 10h00, 15h00 Pôle Archéologie de la Conservation départementale du patrimoine Maine-et-Loire

La visite de 10 heures sera interprétée en langue des signes française (LSF). Le nombre de places étant limité à 20 personnes par visite, une confirmation par mail sera envoyée après chaque demande d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Débuté en 2019, le vaste chantier des collections archéologiques mené au Centre de conservation et d’études de Maine-et-Loire sera achevé fin 2026. A cette occasion, la Conservation départementale du patrimoine vous propose, dans le cadre d’une visite interactive avec démonstrations, de découvrir les gestes et les techniques mis en œuvre par les professionnels de la conservation préventive et de s’interroger ensemble sur les problématiques liées à cette pratique.

Pôle Archéologie de la Conservation départementale du patrimoine 114 rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 24 50 30 https://www.maine-et-loire.fr/conseil-departemental/missions/culture-et-patrimoine/patrimoine/archeologie [{« type »: « email », « value »: « contact.patrimoine@maine-et-loire.fr »}] Le pôle Archéologie du Département de Maine-et-Loire mène des opérations archéologiques sur l’ensemble du territoire, notamment dans le cadre du développement du réseau routier, d’études en accompagnement des travaux de restauration ou d’aménagement sur de grands sites patrimoniaux.

Il gère depuis 2013, en partenariat avec le Service Régional de l’archéologie, un Centre de Conservation et d’Etude (CCE) où sont déposés les objets archéologiques découverts en Maine-et-Loire depuis 1930. Dans ce cadre, il accueille depuis 2019 un très important chantier des collections, lequel doit permettre d’identifier, de conditionner et de constater les états de conservation de l’intégralité des objets conservés. Parking possible au niveau des Archives départementales de Maine-et-Loire (selon horaires d’ouverture).

Places de stationnement gratuites rue de Frémur.

Débuté en 2019, le vaste chantier des collections archéologiques mené au Centre de conservation et d’études de Maine-et-Loire sera achevé fin 2026. A cette occasion, la Conservation départementale du…

Confection d’un écrin – © Département de Maine-et-Loire