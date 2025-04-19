Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers
Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers mercredi 1 avril 2026.
Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard
Parking obligatoire 13, Rue du Chevalier Buhard Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-01 11:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Béhuard est l’unique commune à être une île sur la Loire… Et si vous en profitiez pour sublimer en noir et blanc cette petite cité de caractère ligérienne ? .
Parking obligatoire 13, Rue du Chevalier Buhard Angers 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com
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L’événement Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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