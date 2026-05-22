Visite thématique le château-prison Château d’Angers Angers

Angers

Visite thématique le château-prison

Château d’Angers 2 Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:15:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Construction royale du XIIIe siècle, la forteresse d’Angers est un lieu de pouvoir et de défense. Mais elle est aussi dès les origines un lieu de détention. .

Château d’Angers 2 Promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visite thématique le château-prison Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers