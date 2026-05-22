Visite thématique le château-prison Château d’Angers Angers
Visite thématique le château-prison Château d’Angers Angers jeudi 11 juin 2026.
Angers
Visite thématique le château-prison
Château d’Angers 2 Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:15:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Construction royale du XIIIe siècle, la forteresse d’Angers est un lieu de pouvoir et de défense. Mais elle est aussi dès les origines un lieu de détention. .
Château d’Angers 2 Promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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L’événement Visite thématique le château-prison Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers
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