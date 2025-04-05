En quête exclusive Angers
En quête exclusive Angers mercredi 15 juillet 2026.
Angers
En quête exclusive
2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:15:00
fin : 2026-07-15 11:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
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2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement En quête exclusive Angers a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Angers
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