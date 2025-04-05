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En quête exclusive Angers

En quête exclusive Angers mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 2, promenade du Bout-du-Monde 49100

Ville : 49934 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif : 14 14

Angers

En quête exclusive

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:15:00
fin : 2026-07-15 11:45:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

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2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77  chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement En quête exclusive Angers a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Angers

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