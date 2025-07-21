Visite des fossés du Château d’Angers Dans les fossés… et au-delà ! Angers
Visite des fossés du Château d’Angers Dans les fossés… et au-delà ! Angers lundi 18 août 2025.
Visite des fossés du Château d’Angers Dans les fossés… et au-delà !
2 promenade du bout du monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18 10:15:00
fin : 2025-08-18 11:45:00
Date(s) :
2025-08-18
Découvrez les remparts de la forteresse vus depuis les fossés ! .
2 promenade du bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite des fossés du Château d’Angers Dans les fossés… et au-delà ! Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers