Randonnée des Genêts Angers
Randonnée des Genêts Angers dimanche 31 mai 2026.
Angers
Randonnée des Genêts
23 rue André Gide Angers Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 11:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée 3 parcours 7KMS 10KMS OU PARCOURS FAMILLE
Départ au parc de la Garenne rue des bruyères
Tarif au choix 3,5 ou 7 Euros
Départ entre 8H30 et 11H
Organisée par l’école St Paul des Genêts 23 rue André Gide Angers .
23 rue André Gide Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 86 57 03
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English :
L’événement Randonnée des Genêts Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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