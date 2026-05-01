Angers

Randonnée des Genêts

23 rue André Gide Angers Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 11:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée 3 parcours 7KMS 10KMS OU PARCOURS FAMILLE

Départ au parc de la Garenne rue des bruyères

Tarif au choix 3,5 ou 7 Euros

Départ entre 8H30 et 11H

Organisée par l’école St Paul des Genêts 23 rue André Gide Angers .

23 rue André Gide Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 86 57 03

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English :

L’événement Randonnée des Genêts Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers