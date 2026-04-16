Angers

Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 69 – 69 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:30:00

fin : 2026-04-23 14:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-28 2026-05-29

Le Food Mood Tour est une aventure culinaire axée sur la découverte et la convivialité. Chaque circuit invite ses participant·es à déambuler dans les rues charmantes d’Angers, découvrant sur le chemin des pépites gastronomiques .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines Angers a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Angers