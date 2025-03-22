Angers, street art Angers
Angers, street art Angers samedi 18 octobre 2025.
Angers, street art
7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-12-06
Lors de cette visite, laissez-vous surprendre par une découverte de la ville, sous un autre angle. Parcourez les rues, admirez fresques et graffitis pour une visite haute en couleurs ! .
7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Angers, street art Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers