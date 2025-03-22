Angers, street art Angers

7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18 2025-12-06

Lors de cette visite, laissez-vous surprendre par une découverte de la ville, sous un autre angle. Parcourez les rues, admirez fresques et graffitis pour une visite haute en couleurs ! .

