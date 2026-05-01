Angers

Fête de la nature

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 06:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Fête de la nature au Lac de Maine. De l’aube au crépuscule, profitez d’ateliers, balades, spectacles et expos. Plus de rendez-vous gratuits. Profitez aussi du 1er Festival Sols & Arts unisson artistique et scientifique pour la biodiversité et les sols. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 33 60 maison.environnement@angersloiremetropole.fr

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English :

L’événement Fête de la nature Angers a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers