Fête de la nature Angers
Fête de la nature Angers samedi 23 mai 2026.
Angers
Fête de la nature
Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 06:30:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête de la nature au Lac de Maine. De l’aube au crépuscule, profitez d’ateliers, balades, spectacles et expos. Plus de rendez-vous gratuits. Profitez aussi du 1er Festival Sols & Arts unisson artistique et scientifique pour la biodiversité et les sols. .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 33 60 maison.environnement@angersloiremetropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la nature Angers a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Café IA France Num, CCI maine et loire, Angers 19 mai 2026
- Exposition Nouvelles acquisitions Jardin des Beaux-arts Angers 19 mai 2026
- L’abbaye du Ronceray mémoire de femmes, mémoire de pierres Angers 19 mai 2026
- Saison 2025/2026 Théâtre le Quai Angers 19 mai 2026
- Saison 2025/2026 au Grand Théâtre d’Angers Angers 20 mai 2026