Offres spéciales – Hexa Gourmet, Angers – Terra Botanica, Angers

Offres spéciales – Hexa Gourmet Jeudi 21 mai, 09h00 Angers – Terra Botanica Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Angers – Terra Botanica Terra Botanica Route d’Epinard Angers Angers 49055 Maine-et-Loire Pays de la Loire

OFFRES SPÉCIALES SALONS