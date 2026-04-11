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Monument en pleine forme ! Angers

Monument en pleine forme ! Angers dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 2 promenade du Bout du Monde

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 14 14

Angers

Monument en pleine forme !

2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Faites du sport dans les monuments nationaux !   .

2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

L’événement Monument en pleine forme ! Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers

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