Angers

Monument en pleine forme !

2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Faites du sport dans les monuments nationaux ! .

2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Monument en pleine forme ! Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers