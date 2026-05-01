Trako Jeu de Piste Angers
Trako Jeu de Piste Angers samedi 9 mai 2026.
Angers
Trako Jeu de Piste
23 rue Beaurepaire Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 13:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Trako, c’est une enquête grandeur nature où Angers devient votre terrain de jeu. Ouvrez l’œil, laissez de côté vos habitudes et apprenez à observer la ville autrement chaque rue, chaque détail peut cacher un indice. .
23 rue Beaurepaire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 78 35 contact@semo-cafe.fr
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L’événement Trako Jeu de Piste Angers a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Angers