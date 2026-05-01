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Trako Jeu de Piste Angers

Trako Jeu de Piste Angers samedi 9 mai 2026.

Adresse : 23 rue Beaurepaire

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 7 7

Angers

Trako Jeu de Piste

23 rue Beaurepaire Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Trako, c’est une enquête grandeur nature où Angers devient votre terrain de jeu. Ouvrez l’œil, laissez de côté vos habitudes et apprenez à observer la ville autrement chaque rue, chaque détail peut cacher un indice.   .

23 rue Beaurepaire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 78 35  contact@semo-cafe.fr

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English :

L’événement Trako Jeu de Piste Angers a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Angers

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