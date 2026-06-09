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Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet Angers

Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet Angers mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Relais Mairie de Monplaisir

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Angers

Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet

Relais Mairie de Monplaisir Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:15:00

Date(s) :
2026-07-22

Participez avec les médiatrices Echappées d’art à un atelier de dessin et d’aquarelle autour des fresques du parcours. Un moment de création et de convivialité.   .

Relais Mairie de Monplaisir Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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L’événement Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers

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