Angers

Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet

Relais Mairie de Monplaisir Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 15:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Participez avec les médiatrices Echappées d’art à un atelier de dessin et d’aquarelle autour des fresques du parcours. Un moment de création et de convivialité. .

Relais Mairie de Monplaisir Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers