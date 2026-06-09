Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet Angers
Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet Angers mercredi 22 juillet 2026.
Angers
Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet
Relais Mairie de Monplaisir Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:15:00
Date(s) :
2026-07-22
Participez avec les médiatrices Echappées d’art à un atelier de dessin et d’aquarelle autour des fresques du parcours. Un moment de création et de convivialité. .
Relais Mairie de Monplaisir Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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L’événement Echappées d’art Atelier de pratique artistique juillet Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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